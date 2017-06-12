Журналисты NYT и FT приняли историческую инсталляцию в Москве за баррикаду

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Инсталляцию из противотанковых ежей, которую установили в центре Москвы в рамках фестиваля "Времена и эпохи", журналисты американских изданий New York Times и Financial Times приняли за защиту от участников несанкционированной акции на Тверской улице.

Журналист New York Times Нил Макфаркуар под фотографией инсталляции из противотанковых ежей в своем микроблоге в Twitter написал, что заграждение установлено, чтобы не допустить участников несогласованной акции к Красной площади. Аналогичное суждение высказал и журналист Financial Times Нил Бакли, однако позднее удалил сообщение и написал в своем Twitter, что осознал, что противотанковые ежи были частью инсталляции.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала эти сообщения фейковыми.

Фейковые новости от глав бюро https://t.co/wHnmD4ocs7 и NYT. Пишут, что это баррикады против Навального. pic.twitter.com/RZnCD1UAeW — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 июня 2017 г.

​С 1 по 12 июня в Москве проходит международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание", на который съехались в столицу 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизвели 12 эпох. Среди них — железный век, античность, 1812 год, Крымская война. Завершится фестиваль грандиозной программой в честь Дня России на Тверской улице, которую специально для этого события 12 июня сделали пешеходной.

В Москве в понедельник прошел и согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.