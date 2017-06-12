Путин вручил паспорта десяти юным россиянам, успешно проявившим себя

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской акции "Мы — граждане России!": глава государства в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта десятерым юным россиянам, отличившимся во время обучения или проявивших себя в экстренных ситуациях.
Десятка лучших
Еще одним из гостей Кремля, который получил паспорт из рук президента, стал Руслан Черкаев из Адыгеи. В свои 14 лет он является победителем в номинациях Международного конкурса по математике и информатике, победителем открытых соревнований чемпионата JuniorSkills в номинации "Робототехника".
Существенных успехов в информатике достиг и еще один из участников сегодняшней церемонии — Гордей Сирачев из Москвы. На его счету — победа на Всероссийской олимпиаде по информатике, а также победа на международной конференции "Гагаринские чтения". Помимо этого Гордей в 2012 г стал призером IX Окружного фестиваля детского современного искусства, а еще через год победил на международном художественном конкурсе "Дела Великого Петра. Россия парусами крылата". Позднее он стал лауреатом международного конкурса детского рисунка "Диалог" — "Россия Романовых".
Паспорт из рук президента сегодня получил и Дмитрий Захаров с Сахалина. Лауреат Всероссийской олимпиады по сольфеджио и Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе, он уже несколько лет блистает на сценах различных творческих конкурсов. Кроме того, Дмитрий активно занимается спортом, в частности, принимает участие во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания".
Путин также вручил паспорт Софье Морозовой из Чувашии. Она заслужила это право, став победителем Всероссийского конкурса "Мы — граждане России!" и серебряным призером кубка мира IX Международной танцевальной олимпиады. Кроме того каждый год Софья занимает призовые места в предметных олимпиадах по русскому языку, математике, физике и литературе.
Всероссийская акция "Мы — граждане России!" по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодёжи". Аналогичные мероприятия проходят сегодня во многих регионах страны.
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