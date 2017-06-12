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Общество

Путин вручил паспорта десяти юным россиянам, успешно проявившим себя

Сюжет:
День России-2017 (37)
15:4512.06.2017
(обновлено: 15:51 12.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской акции "Мы — граждане России!": глава государства в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта десятерым юным россиянам, отличившимся во время обучения или проявивших себя в экстренных ситуациях.

Десятка лучших

Вручение Государственных премий президентом РФ В. Путиным в День России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Путин в День России вручает государственные премии в Кремле
Такая церемония проводится в Кремле впервые. Ее героями стали Аида Садыкова из Дагестана и Наталья Дресвянникова из Кировской области. Несмотря на юный возраст, обе девочки успели совершить настоящие подвиги. Каждая из них спасла из воды тонущего ребенка.

Еще одним из гостей Кремля, который получил паспорт из рук президента, стал Руслан Черкаев из Адыгеи. В свои 14 лет он является победителем в номинациях Международного конкурса по математике и информатике, победителем открытых соревнований чемпионата JuniorSkills в номинации "Робототехника".

Существенных успехов в информатике достиг и еще один из участников сегодняшней церемонии — Гордей Сирачев из Москвы. На его счету — победа на Всероссийской олимпиаде по информатике, а также победа на международной конференции "Гагаринские чтения". Помимо этого Гордей в 2012 г стал призером IX Окружного фестиваля детского современного искусства, а еще через год победил на международном художественном конкурсе "Дела Великого Петра. Россия парусами крылата". Позднее он стал лауреатом международного конкурса детского рисунка "Диалог" — "Россия Романовых".

Паспорт из рук президента сегодня получил и Дмитрий Захаров с Сахалина. Лауреат Всероссийской олимпиады по сольфеджио и Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе, он уже несколько лет блистает на сценах различных творческих конкурсов. Кроме того, Дмитрий активно занимается спортом, в частности, принимает участие во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания".

Девушка на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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День России
Спортивные успехи позволили получить приглашение в Кремль еще нескольким участникам сегодняшней акции. Так, Анастасия Бочкарева из Башкирии стала победителем всероссийских соревнований по спортивным танцам, конкурса по пропаганде здорового образа жизни и муниципального фестиваля "ГТО шагает по планете", Богдан Постников из Татарстана является победителем первенства России по водному поло среди юношей и серебряным призером открытого первенства по водному поло в Санкт-Петербурге, а Полина Могилина из Астраханской области — призером всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Вместе с ними в церемонии принял участие Владислав Мартынов из Воронежской области — победитель и призер всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою.

Путин также вручил паспорт Софье Морозовой из Чувашии. Она заслужила это право, став победителем Всероссийского конкурса "Мы — граждане России!" и серебряным призером кубка мира IX Международной танцевальной олимпиады. Кроме того каждый год Софья занимает призовые места в предметных олимпиадах по русскому языку, математике, физике и литературе.

Всероссийская акция "Мы — граждане России!" по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодёжи". Аналогичные мероприятия проходят сегодня во многих регионах страны.

За ходом празднований Дня России по всей стране следите в онлайн-репортаже Ria.ru >>

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