В массовых гуляниях в Москве в День России участвуют 270 тысяч человек

Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В массовых гуляниях в центре Москвы по случаю Дня России участвуют 270 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие 270 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан.

С 1 по 12 июня в Москве проходит международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание", на который съехались в столицу 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизвели 12 эпох. Среди них – железный век, античность, 1812-й год, Крымская война. Завершится фестиваль грандиозной программой в честь Дня России на Тверской улице, которую специально для этого события 12 июня сделали пешеходной.