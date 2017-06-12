Минтранс и Минздрав предложили Забайкалью помощь после крупного ДТП

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Министерства транспорта и здравоохранения РФ предложили властям Забайкалья помощь в ликвидации последствий аварии с автобусом, в которой погибли 12 человек, сообщает правительство региона.
По информации Минздрава края, из 51 пассажира перевернувшегося автобуса 37 получили ранения, 12 погибли, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.
"В связи со случившейся в Забайкальском крае трагедией министр транспорта РФ Максим Соколов предложил губернатору региона Наталье Ждановой оказать всю возможную помощь по ликвидации последствий аварии. Также готовность оказать помощь выразило министерство здравоохранения РФ", — говорится в сообщении.