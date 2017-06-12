Минтранс и Минздрав предложили Забайкалью помощь после крупного ДТП

ДТП с автобусом в Забайкалье (41)

Вертолеты Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России и авиакомпании Бурятские авиалинии производят санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при ДТП из г. Петровск-Забайкальский. 12 июня 2017

Вертолеты Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России и авиакомпании Бурятские авиалинии производят санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при ДТП из г. Петровск-Забайкальский. 12 июня 2017

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Министерства транспорта и здравоохранения РФ предложили властям Забайкалья помощь в ликвидации последствий аварии с автобусом, в которой погибли 12 человек, сообщает правительство региона.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил людей из села Красный Чикой в Читу.

По информации Минздрава края, из 51 пассажира перевернувшегося автобуса 37 получили ранения, 12 погибли, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

"В связи со случившейся в Забайкальском крае трагедией министр транспорта РФ Максим Соколов предложил губернатору региона Наталье Ждановой оказать всю возможную помощь по ликвидации последствий аварии. Также готовность оказать помощь выразило министерство здравоохранения РФ", — говорится в сообщении.