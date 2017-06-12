В центре Москвы в День России усилили безопасность

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Безопасность в центре Москвы усилена и обеспечена в полном объеме в связи с большим количеством массовых мероприятий, запланированных в городе в День России, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

"По городу работает более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов — это и полиция, и Росгвардия, и дружинники. У нас достаточно большое количество барьеров выставлено на территории города, кинологи отработали все площадки, где проходят мероприятия, организованы досмотровые зоны, работают металлодетекторы, рамки, металлоискатели. Все работает в режиме праздничных мероприятий, которые в городе проходят", — сказал Черников агентству.

Грандиозный праздник "День истории России" пройдет на Тверской улице с 12.00 до 22.00 (на участке от Пушкинской площади до Манежной), а также на улице Охотный ряд. Здесь разместят порядка 17 тематических зон, лучшие реконструкции за все 12 дней фестиваля "Времена и эпохи. Собрание", начавшегося в начале месяца.

"Безопасность на Тверской тоже обеспечивается в полном объеме. Приняты общие меры, которые мы предпринимаем при проведении массовых мероприятий. Усиление безопасности есть, поскольку территория проведения праздника большая. Мы работаем в режиме празднования Дня России", — сказал Черников.

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