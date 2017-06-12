Путин в День России вручает государственные премии в Кремле

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает в Кремле государственные премии за заслуги в области искусства, науки и технологий.

Среди награждаемых — композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и востоковед, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В этом году госпремия также была присуждена писателю Даниилу Гранину. Путин лично вручил ему награду 3 июня в Стрельне.

Государственная премия РФ является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Церемония вручения проходит в День России в Кремле.

Как заявил Путин, вручение госпремий — всегда особое событие, потому что лауреаты — неординарные, выдающиеся люди, чьи достижения принесли огромную пользу России.

"У научного и художественного творчества много общего, их сближает стремление к познанию мира, к его гармоничному преобразованию. Наука и культура раскрывают богатейшие возможности человека и человечества в целом, формируют в обществе ценности патриотизма, достоинства, свободы, чести и порядочности", — сказал Путин.

Президент процитировал слова Петра I: "оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусства и науки". "Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, таланты, и подтвердить высокую миссию служения людям",- сказал Путин.