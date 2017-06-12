В Москве со вторника начнется похолодание

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Погода в столичном регионе с наступлением рабочей недели ухудшится, пройдут дожди, но к выходным лето вернется, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня все достаточно хорошо в столице, во второй половине дня при переменной облачности местами возможны кратковременные дожди и грозы, но будет тепло: в Москве +23… +25 градусов, по области от 21 до 26 градусов тепла. Во вторник погода испортится, мы окажемся в южной части циклона, днем по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров", — отметил специалист центра.

По данным синоптиков, ночью температура будет держаться на уровне 12-14 градусов тепла, а днем в Москве будет не теплее +16… +18 градусов. В середине недели регион будет находиться в тылу ушедшего циклона, еще немного похолодает, ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый, ночью около 10 градусов тепла в Москве, +7… +12 градусов по области, днем +15… +17 градусов.

"В четверг погода начнет постепенно налаживаться, кратковременные дожди пройдут лишь местами днем, но похолодание усилится: ночью 6-8 градусов тепла, днем от 14 до 16 градусов тепла. С пятницы нас ждет возвращение лета: антициклон, переменная облачность без осадков. Ночью +7… +9 градусов, днем 18-20 градусов тепла", — добавили в "Фобосе".

В выходные ожидается погода без осадков, ночью около 8-13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19… +24 градуса.

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