Организаторы "Времен и Эпох" призвали не превращать фестиваль в митинг

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Организаторы фестиваля "Времена и эпохи" призвали не превращать праздник на Тверской в политическую акцию.

Об этом сообщает новостное агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

По словам организаторов, мероприятие готовилось более полугода. На Тверской улице соберется больше тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев.

"Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг", — говорится в заявлении.

Ко Дню России на Тверской улице в Москве разместят 17 тематических зон фестиваля "Времена и Эпохи", начавшегося в июне. Среди них "Дьяковская культура" (работа ткачей, гончаров и ювелиров), "Русь и соседи" (выставка доспехов русских войск), "Эпоха Петра I" (московская улица XVIII века), площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года, "СССР в 30-е годы" (настольные игры, песни под гитару, парад физкультурников и выставка ретроавтомобилей), "Великая Отечественная война" (курсы пулеметчиков, медсестер, бойцов ПВО).

Праздник "День истории России" пройдет на Тверской с 12 до 22 часов на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на Охотном ряду.