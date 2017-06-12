Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат по миллиону рублей

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Власти выделят по одному миллиону рублей семьям погибших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"По решению губернатора Забайкальского края семьям погибших в ДТП забайкальцев выплатят по 1 миллиону рублей. Губернатор… после заседания оперативного штаба сообщила о принятом решении выплатить компенсации в размере 1 миллиона рублей семьям погибших в ДТП забайкальцев", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что, по словам губернатора Натальи Ждановой, "материальная поддержка будет оказана в самые кратчайшие сроки". Также будет оказана материальная помощь пострадавшим. В настоящее время производятся необходимые расчеты.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. В результате погибли 12 человек, еще более 20 человек пострадали. В Забайкалье 13 июня объявлен днем траура.