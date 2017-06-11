Вдоль Черноморского побережья вновь будут курсировать пассажирские "Кометы"

СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. "Росморпорт" ведет подготовку к возобновлению рейсов пассажирских судов на подводных крыльях "Комета" по Черноморскому побережью, сообщил журналистам генеральный директор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

По его словам, в Анапе уже создано предприятие, которое будет полностью отвечать за пассажирскую транспортировку.

"Раньше это было невыгодно, но вот поступили заявки, в частности от компании "Черноморские скоростные линии", что многим интересно с Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти. Поэтому вопрос решаем. Не скажу точно, когда это будет. Сейчас компании получают лицензии, там большой комплект документов для получения оборудования", — заявил Андрей Тарасенко.

Будет ли данное направление популярным и регулярным, добавил Тарасенко, покажет пассажиропоток.