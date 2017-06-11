Путин в День России вручит премии деятелям науки и искусства

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит государственные премии деятелям науки и искусства, а также паспорта школьникам, ставшим победителями олимпиад и соревнований, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Двенадцатого июня в Кремле состоится церемония вручения государственных премий Российской Федерации. Традиционно в День России президент вручит Государственные премии 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности", — говорится в сообщении.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в этом году стал писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Пресс-служба отметила, что Путин в порядке исключения вручил ее ранее, 3 июня, в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге.

"Государственной премии в области науки и технологий удостоен коллектив компании "Сургутнефтегаз" — генеральный директор, доктор экономических наук Владимир Богданов, заместитель генерального директора Анатолий Нуряев и советник главного геолога, доктор технических наук Юрий Батурин за существенный вклад в развитие стратегического сырьевого потенциала страны: им удалось на практике реализовать экономически эффективные принципы разработки нефтегазовых месторождений Западной Сибири", — отмечается в сообщении.

Также среди лауреатов — кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, выдающиеся российские учёные в области астрофизики и космологии Николай Шакура и Рашид Сюняев, композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

"По окончании церемонии вручения государственных премий на Ивановской площади Кремля пройдёт торжественный приём по случаю национального праздника — Дня России. Позднее в этот день глава государства в торжественной обстановке вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения всероссийской акции "Мы — граждане России!" — сообщает пресс-служба.

Участники церемонии — школьники, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учебы, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса "Мы — граждане России!".

Акция по вручению паспортов школьникам была организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодежи". Аналогичные мероприятия пройдут в этот день по всей стране.