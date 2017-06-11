Путин в День России вручит премии деятелям науки и искусства

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит государственные премии деятелям науки и искусства, а также паспорта школьникам, ставшим победителями олимпиад и соревнований, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в этом году стал писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Пресс-служба отметила, что Путин в порядке исключения вручил ее ранее, 3 июня, в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге.
"Государственной премии в области науки и технологий удостоен коллектив компании "Сургутнефтегаз" — генеральный директор, доктор экономических наук Владимир Богданов, заместитель генерального директора Анатолий Нуряев и советник главного геолога, доктор технических наук Юрий Батурин за существенный вклад в развитие стратегического сырьевого потенциала страны: им удалось на практике реализовать экономически эффективные принципы разработки нефтегазовых месторождений Западной Сибири", — отмечается в сообщении.
Также среди лауреатов — кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, выдающиеся российские учёные в области астрофизики и космологии Николай Шакура и Рашид Сюняев, композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.
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Участники церемонии — школьники, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учебы, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса "Мы — граждане России!".
Акция по вручению паспортов школьникам была организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодежи". Аналогичные мероприятия пройдут в этот день по всей стране.