В Госдуме призвали жестче контролировать "черных копателей"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил о необходимости ужесточения контроля над деятельностью "черных копателей" после стрельбы в подмосковном поселке Кратово.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "кратовский стрелок" был "черным копателем" и мог продавать найденной оружие, рядом с его телом были найдены винтовка Иж-18 и пистолет "Маузер".

"Законодатели должны еще раз обратить внимание на необходимость ужесточения контроля за подобными видами работ", — заявил Швыткин радиостанции "Говорит Москва", которая приводит его слова.

По мнению депутата, нужно начать с уточнения условий выдачи лицензий на работу с металлоискателями и подобным оборудованием, позже можно будет рассмотреть вопрос и об ужесточении наказания за неправомерную поисковую деятельность.

"То, что путем поиска методом "черного искателя" он нашел соответствующий металл, который в виде оружия потом использовал на бытовой почве… и в отношении сотрудников Росгвардии, говорит о закононепослушании данного гражданина", — добавил Швыткин.

Житель подмосковного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС по имени Игорь Зенков.