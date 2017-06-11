Захарова: доказательства притеснения татар в Крыму из соцсетей - нонсенс

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Использование информации из соцсетей о нарушении прав и свобод в Крыму, в том числе крымских татар, является нонсесом и парадоксальным трендом западных партнеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается использования информации из соцсетей, это сейчас простите, такой тренд. Ведь это парадокс – когда мы встречаемся с американскими партнерами, которые нас обвиняют в нарушении свобод в Крыму – от ввода танков до меджлиса (крымских татар, запрещена в РФ — ред.), мы просим привести факты, нам отвечают – все есть в социальных сетях. То есть живых людей не пускают – ни журналистов, ни гражданские организации, — грозят им санкции, вплоть до увольнения и при этом приводят информацию из соцсетей – это же парадокс", — сказала Захарова в ходе медиафорума.
Власти РФ не раз заявляли, что защищают и соблюдают права представителей всех национальностей в стране. Власти Крыма назвали всякого рода информацию о якобы притеснении крымских татар в республике надуманной и заверяли, что всем народам, населяющим полуостров, гарантировано развитие.
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