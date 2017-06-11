Комитет Госдумы предлагает усовершенствовать закон в сфере оборота оружия

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить вопрос об увеличении санкции в виде лишения специального права вплоть до пожизненного за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного", — сказал Пискарев журналистам.

Отмечается, что в настоящее время эта санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия.

"Кроме того, следует рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, в состоянии опьянения", — отметил он.