Фестиваль военных оркестров пройдет маршем по Петербургу в День России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Международный фестиваль военных оркестров "Виват, Санкт-Петербург!" пройдет 12 июня марш-парадом по Невскому проспекту и завершится концертом сводного оркестра из более 600 музыкантов на Дворцовой площади Северной столицы, сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Двенадцатого июня в Северной столице пройдет международный фестиваль военных оркестров "Виват, Санкт-Петербург!". В нем примут участие 15 военных оркестров санкт-петербургского гарнизона, а также военные оркестры из Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "в День России участники мероприятия пройдут марш-парадом по Невскому проспекту, завершив шествие концертной программой в исполнении сводного оркестра фестиваля на Дворцовой площади".

Более 600 музыкантов ЗВО и иностранных представителей исполнят русскую и зарубежную классическую, современную музыку, марши и вальсы, эстрадные, джазовые композиции и переложения народных песен.