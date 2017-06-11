Редакции западных СМИ запрещают журналистам посещать Крым, заявила Захарова

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым, так как журналисты в силу своего профессионализма не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример", — сказала Захарова в ходе медиафорума.
Захарова еще раз отметила, что в случае приезда на полуостров представителя западных СМИ, профессионал не сможет замолчать правду о ситуации в Крыму. Именно поэтому, считает Захарова, редакционная политика западных изданий и телеканалов запрещает посещение полуострова.
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