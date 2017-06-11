Редакции западных СМИ запрещают журналистам посещать Крым, заявила Захарова

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым, так как журналисты в силу своего профессионализма не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Алуште начал работу первый медиафорум "Открытый Крым: своими глазами", его участниками стали власти Крыма, депутаты Госдумы и Совфеда, официальный представитель МИД РФ, эксперты и журналисты из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум проходит при поддержке бизнесмена и издателя британских газет Independent и London Evening Standard Александра Лебедева.

"Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример", — сказала Захарова в ходе медиафорума.

Захарова еще раз отметила, что в случае приезда на полуостров представителя западных СМИ, профессионал не сможет замолчать правду о ситуации в Крыму. Именно поэтому, считает Захарова, редакционная политика западных изданий и телеканалов запрещает посещение полуострова.

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