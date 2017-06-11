В Алуште открылся медиафорум "Открытый Крым: своими глазами"

АЛУШТА, 11 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Первый медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" в воскресенье начал работу в Алуште, его участниками стали представители МИД России, власти Крыма, депутаты Госдумы и члены Совфеда, эксперты и журналисты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" организован по инициативе бизнесмена и издателя британских газет The Independent и The London Evening Standard Александра Лебедева. На форум приехали журналисты и редакторы из России и других стран, представители Академии наук, эксперты и политологи, деятели культуры и искусства. Спикерами на форуме, в частности, станут глава Крыма Сергей Аксенов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Крым три года назад и сегодня – это абсолютно разные вещи, и хочется, что это было показано и рассказано журналистами во всем мире. Не все смогли приехать, и это понятно, но мы рады всем, кто приехал в Алушту на форум увидеть все своими глазами. Надеемся, что форум сможет стать традиционным", — сказал Лебедев в приветственном слове.

Мария Захарова отметила тенденциозное освещение западными СМИ ситуации на полуострове. "В Крыму огромное количество достижений, которым мало где в мире можно найти аналоги. Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает. Пора уже открывать глаза, именно для этого проводятся такие мероприятия", — сказала Захарова.

Цель форума поддержал глава республики Сергей Аксенов. "Мы рады, что сегодня здесь присутствуют не только российские журналисты, но и коллеги из Болгарии, Германии, Кубы, Кувейта, Ливана, Исландии, Испании, Италии и Сирии. Наша встреча – это важная часть стратегии народной дипломатии, которая способствует разрушению пропагандистских мифов о Крыме и приближает широкое международное признание нашего региона как неотъемлемой части России", — сказал на открытии форума Аксенов.

Медиафорум продлится два дня.

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