Сотрудников Росгвардии и МВД, обезвредивших "кратовского стрелка", наградят

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сотрудников Росгвардии и МВД представят к государственным и ведомственным наградам за обезвреживание жителя подмосковного поселка Кратово, убившего четырех человек, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

В субботу мужчина, которого соседи называли "тихоней", открыл огонь по прохожим из окна своего дома, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое госпитализированы.

"Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. Обезвредивших "стрелка" сотрудников представят к награде", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при обезвреживании "кратовского стрелка" легкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии, в основном по касательной.