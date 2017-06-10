Собянин рассказал, сколько человек проголосовали по программе реновации

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Голосование по реновации носит беспрецедентный характер, сегодня по программе проголосовали уже свыше 60 процентов москвичей, а к концу голосования явка достигнет уже более 70 процентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Явка на сегодняшний день 63-64%. Я уверен, что через неделю, когда закончится голосование, будет около 70%. Беспрецедентное голосование", — сказал мэр в интервью "Россия 1".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.