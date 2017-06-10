Внук маршала Баграмяна презентовал в Ереване переизданную книгу деда

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Внук маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна (1897-1982) презентовал в субботу в Ереване переизданную книгу своего деда "Великого народа сыновья", передает корреспондент РИА Новости.

Презентация состоялась в рамках прошедшей в ереванском Доме Москвы выставки "С любовью к Армении и России", посвященной Дню России и армяно-российской дружбе и рассказывающей о деятельности петербургского мецената Грачья Погосяна, который оказал поддержу в издании книги к 120-летию маршала.

"Это сборник очерков, которые писал Иван Христофорович в период с 1979 по 1982 годы о своих боевых соратниках и учителях. В нем семь историй, они все опубликованы в "Военно-историческом журнале", а сам сборник был издан уже после ухода Ивана Христофоровича из жизни (в 1984 году)", — сказал внук военачальника Иван Баграмян.

Среди главных героев очерков он назвал боевых товарищей Баграмяна – маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Ивана Конева, Семена Тимошенко, а также двух его учителей в военных академиях – маршала Бориса Шапошникова и генерала Дмитрия Карбышева.

"Чтобы быть настоящим патриотом и гражданином, надо знать историю своей страны, а то, что описывал Иван Христофорович, – это правдивая информация о том, что происходило тогда", — сказал Иван Баграмян.

Выставка в Доме Москвы включает в себя более 200 фоторабот, рассказывающих о благотворительной деятельности Грачья Погосяна в 10 странах: России, Армении, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Монголии, Эстонии, Литве, Латвии, Грузии. Эта деятельность включает свыше 80 объектов духовного, культурного и исторического значения. Выпущен в свет десяток книг и журналов, а также документальных фильмов различной тематики, 24 памятника посвящены событиям и людям Великой Отечественной войны, шесть – памяти геноцида армянского народа.

В ходе открытия выставки посол РФ в Армении Иван Волынкин подчеркнул гуманитарную и просветительскую деятельность мецената.

"Не так давно, мы вместе с ним открывали памятник выдающемуся советскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову и военно-исторический музей 102-й ордена Александра Невского российской военной базы в Гюмри", — сказал посол.

По словам дипломата, выставка – это фотолетопись благодеяний мецената, и он с удовольствием принял приглашение участвовать в ее открытии.