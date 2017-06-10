СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский поселок городского типа Коктебель породнился с болгарским городом Калофер, сообщил РИА Новости глава поселковой администрации Олег Содель.

Подписание соглашения о побратимстве состоялось в субботу в Калофере.

Свои подписи под документом поставили мэр Калофера Румен Стоянов и глава муниципального образования городской округ Феодосия, председатель Феодосийского городского округа Светлана Гевчук.

"Соглашение об установлении побратимских связей между муниципальным образованием городской округ Феодосия и городом Калофер подписано", — сказал Содель РИА Новости по телефону из Болгарии по окончанию церемонии.

По его словам, руководство Калофера заинтересовано в налаживании сотрудничества с Коктебелем, который входит в городской округ Феодосии.

Содель подчеркнул, что инициаторами установления побратимских связей выступило республиканское объединение депортированных болгар Крыма имени Братьев Стояновых.

"Мы ждем делегацию Калофера с ответным визитом и надеемся, что установление этих побратимских связей поможет вывести Крым из изоляции, в которую его пытаются поместить санкциями", — сказал Содель.

Коктебель входит в городской округ Феодосия. Расположен на побережье Черного моря, у подножия горного массива Карадаг. Население составляет более 3 тысяч человек.

Калофер — находится в Пловдивской области Болгарии. Входит в общину Карлово. Население — 3,1 тысячи человек.

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