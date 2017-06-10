Минтранс не видит проблемы в "утечке" российских пилотов за рубеж

ТОЛЬЯТТИ, 10 июн — РИА Новости. Минтранс России не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж, прием студентов в авиационные вузы в этой связи не будет увеличен, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Здесь, наверное, не так страшен черт, как его малюют. Действительно, появилось сообщение, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях. Особенно, в странах Юго-Восточной Азии. Но, на самом деле, большой проблемы в связи с этим нет, хотя рынок и растет", — сказал министр.

Соколов отметил, что "российские авиакомпании открывали свой рынок для приема специалистов, чтобы иностранные пилоты могли тоже у нас осуществлять свою деятельность".

Министр добавил, что авиация является одной из самых конкурентных в мировом масштабе отраслей экономики, поскольку взаимодействие идет очень плотно и российские компании, естественно, вынуждены конкурировать и за качество, и за цену билетов, и за рабочую силу.

"С точки зрения подготовки летного состава у нас достаточный прием в вузы. Он был несколько лет назад не очень большим. Сейчас он порядка тысячи человек в год и этого, конечно, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка", — сказал Соколов.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники в отрасли, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского" — командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства.

По данным издания, утечка затронула, в частности, S7, "Уральские авиалинии", "Волгу-Днепр" и "ВИМ-Авиа". Основная причина "исхода" — экономическая.

В Минтрансе РФ РИА Новости ранее сообщили, что предложение по предотвращению тенденции по оттоку специалистов обсуждаются совместно с ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.