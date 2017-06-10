Реновация - это история о самоокупаемом проекте, заявил Собянин

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Реновация жилого фонда Москвы будет покрываться за счет коммерческой продажи части построенного жилья, это инвестиционный проект, который должен стать самоокупаемым, заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

"Мы предполагаем, что жилье, которое мы будем строить под переселение, будет окупаться за счет продажи на коммерческом рынке части построенного жилья. Например, в доме мы половину предоставляем для переселения, половину продаем. Таким образом, проект окупается. А вот все, что связано с благоустройством, с инженерными коммуникациями, детскими садами, школами, дорогами и так далее, город возьмет на себя. Но это и так его обязанность. Поэтому, это, извините, не халявная история. Это история про то, что мы можем создать инвестиционный проект, который будет самоокупаемым", — сказал Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.