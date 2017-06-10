В Комсомольске-на-Амуре начали строить детский больничный комплекс

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 10 июн — РИА Новости. Строительство детского больничного комплекса, стоимость которого оценивается в 2,7 миллиарда рублей, началось в субботу в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Торжественная закладка капсулы в основание больницы состоялась в дни празднования 85-летия Комсомольска-на-Амуре, который считается промышленным центром Дальнего Востока. В церемонии принял участие губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Это уникальный комплекс, на базе которого будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь новорожденным и детям более старшего возраста. Получать услуги здесь смогут жители и близлежащих населенных пунктов, а также северных районов края. Строительство комплекса стоимостью около 2,7 миллиарда рублей планируется завершить в 2019 году", — сказал Вячеслав Шпорт.

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По его словам, первая очередь включает строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Здесь откроются отделения неотложной медицинской помощи, педиатрическое, консультативно-диагностическое, восстановительной медицины с кабинетами физиотерапии, медико-социальной помощи, дневной стационар на 15 коек, центр здоровья.

Вторая очередь предусматривает строительство лечебного корпуса и детского консультативного отделения на 300 посещений в смену. Здесь появятся отделения патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии, четыре педиатрических, хирургическое. Лечебный корпус будет краевым. Консультацию и лечение здесь смогут получить дети не только из Комсомольска-на-Амуре, но и других районов.

Глава края уточнил, что детский больничный комплекс является одним из главных объектов долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольск-на-Амуре был основан в 1932 году на месте села Пермское на левом берегу Амура. Правительственная комиссия приняла решение строить здесь Амурский судостроительный завод, а на месте нанайского стойбища Дземги авиационный завод (ныне КнААЗ). В мае 1932 года пароходы "Коминтерн" и "Колумб" высадили на берег около тысячи добровольцев, прибывших по комсомольским путевкам. В сентябре 1941 года начал работу завод по выплавке стали (ныне "Амурметалл"), а в 1942 году — нефтеперерабатывающий завод (сейчас принадлежит "Роснефти"). В годы Великой Отечественной войны заводы Комсомольска-на-Амуре работали для фронта. Сегодня в Комсомольске-на-Амуре создана ТОР "Комсомольск". Реализуется план комплексного-социально-экономического развития города. Население города — около 250 тысяч человек.