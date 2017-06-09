В Общественной палате назвали самые добрые российские города

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург, Химки и Кронштадт лидируют в списке самых добрых городов России по промежуточным результатам акции Общественной палаты (ОП) РФ "Марафон добрых дел", сообщила РИА Новости инициатор акции, член ОП Елена Сутормина.

Всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. Ее главная цель – формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. В основу рейтинга легло количество добрых дел, выполненных жителями российских городов в рамках всероссийской акции, которая продлится до 4 ноября.

"Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород ", — рассказала Сутормина РИА Новости об итогах акции, уточнив, что жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

Общественница уточнила, что в общей сложности в рамках весеннего этапа акции было организовано более 40 тысяч экологических мероприятий: более 3 тысяч субботников, более 1500 акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, а также порядка 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.

"За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов, которые доказали, что им небезразлична экологическая ситуация в стране. Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах… Мы довольными промежуточными результатами и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал, что Год экологии – это в первую очередь инициативные граждане", — уточнила член ОП РФ.

Сутормина также отметила, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов и поэтому в ближайшее время Общественная палата также представит рейтинг самых чистых сел страны.