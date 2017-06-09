Госдума не одобрила исключение из фразы о вреде алкоголя слова "чрезмерное"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий изменить в рекламе и на бутылках спиртных напитков надпись о вреде алкоголя, убрав из нее слово "чрезмерное".

Действующей редакцией пункта 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе" установлено, что реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади.

"Вместе с тем не представляется возможным определить, какое именно количество является чрезмерным и вредным, а какое не приносящим вреда", — отмечается в пояснительных материалах к документу, внесенному в Госдуму экс-депутатом Дмитрием Носовым в период исполнения им своих полномочий.

"Необходимо также отметить, что употребление алкоголя пагубно влияет не только на здоровье, но и на психику подростков и молодежи, которые особенно восприимчивы к рекламе. Поэтому необходимо предупреждать, что потребление алкогольной продукции в любом количестве, а не только в чрезмерном, оказывает воздействие на организм и может привести к тяжелым последствиям", — отметил автор проекта закона.

В этой связи Носов предлагает изложить пункт 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе" в новой редакции. "Принятие данного федерального закона позволит при осуществлении рекламы алкогольной продукции информировать граждан о вреде ее потребления. Это позволит снизить потребление алкогольной продукции, сохранить здоровье нации", — уверен Носов.

Правительство РФ дало отрицательную оценку данному проекту закона. Представители кабмина указывают на то, что закон "О рекламе" уже содержит нормы, направленные на обеспечение прав потребителей на получение достоверной информации о рекламируемой информации. Правительство подчеркивает, что данный закон запрещает в рекламе алкогольной продукции указание на то, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека.