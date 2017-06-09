Госдума не одобрила исключение из фразы о вреде алкоголя слова "чрезмерное"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий изменить в рекламе и на бутылках спиртных напитков надпись о вреде алкоголя, убрав из нее слово "чрезмерное".
Действующей редакцией пункта 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе" установлено, что реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади.
"Вместе с тем не представляется возможным определить, какое именно количество является чрезмерным и вредным, а какое не приносящим вреда", — отмечается в пояснительных материалах к документу, внесенному в Госдуму экс-депутатом Дмитрием Носовым в период исполнения им своих полномочий.
В этой связи Носов предлагает изложить пункт 3 статьи 21 Федерального закона "О рекламе" в новой редакции. "Принятие данного федерального закона позволит при осуществлении рекламы алкогольной продукции информировать граждан о вреде ее потребления. Это позволит снизить потребление алкогольной продукции, сохранить здоровье нации", — уверен Носов.