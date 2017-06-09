В Москве к митингу 12 июня установят камеры, распознающие лица

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы усилят меры безопасности в районе проведения митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова, в том числе установят 35 арочных металлодетекторов и камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников в пятницу.

"Нами, конечно, будут приняты усиленные меры безопасности, в том числе на проспекте Сахарова. Как обычно мы проведем комплекс профилактических защитных мероприятий и, что немаловажно, установим со стороны улицы Маши Порываевой 35 арочных металлодетекторов", — рассказал Черников.

При этом он добавил, что также в целях безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения с системой индексации личности, то есть с возможностью распознавания портретов.

"Это опять же мы делаем для того, чтобы обеспечить большую безопасность. Все мероприятие берем под надежный контроль. Цель одна, чтобы люди чувствовали себя спокойно", — заключил руководитель департамента.