ГД отклонила поправку о компенсации за капремонт к закону о реновации

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума отклонила поправку ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы, согласно которой жители сносимых домов, которые предпочтут не новые квартиры, а денежную компенсацию, должны получить, помимо основной суммы, деньги, внесенные ранее на капитальной ремонт, передает корреспондент РИА Новости.

"Если мы не принимаем эту поправку, мы не решаем проблему ускорения процедуры реновации", — заявила автор поправки глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в ходе обсуждения.

Она пояснила, что отклонение данной поправки приведет к тому, что люди будут за возмещением денег, потраченных ранее на коммунальные услуги, обращаться в суд "и выиграют его".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры".