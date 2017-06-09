Госдума приняла поправку к проекту о реновации о переселении из коммуналок

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла поправку ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы, согласно которой жители коммуналок в домах, входящих в программу реновации, получат взамен комнаты отдельную квартиру.

"Взамен освобождаемой гражданином комнаты в коммунальной квартире в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в качестве равнозначного или равноценного жилого помещения в соответствии с настоящим законом предоставляется отдельная квартира", — говорится в тексте поправки.

В тексте уточняется, что в случае если освобождаемая комната в коммунальной квартире в доме, вошедшем в программу реновации, находится в общей долевой или общей совместной собственности граждан, таким жильцам предоставляются доли в праве общей долевой или общей совместной собственности на отдельную квартиру.