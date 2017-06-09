Комитет ГД рекомендовал вернуть Милонову законопроект о соцсетях

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал вернуть депутату Виталию Милонову (ЕР) его законопроект о регулировании соцсетей, в котором предлагается запретить регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет и обязать всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

Глава профильного комитета ГД Леонид Левин выразил надежду, что единоросс повременит с повторным внесением проекта закона, и указал на то, что тема документа отличается от традиционной сферы интересов Милонова.

"Наш комитет рекомендует Совету Госдумы вернуть законопроект депутату Милонову в связи с несоответствием статье 104 требованиям конституции и пункту 105 регламента Думы, где говорится о необходимости наличия заключения правительства при внесении законопроектов, которые предполагают расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета", — сказал Левин на заседании комитета.

Он отметил, что речь идёт об обеспечении контроля за исполнением указанных в законопроекте требований по отношению к владельцам социальных сетей, что предполагает необходимость проведения масштабных дополнительных организационно-технических мероприятий контролирующего органа.

"Исходя из мнения правового управления Госдумы, учитывая негативный общественный резонанс, а также довольно резкую критику как со стороны экспертов, так и со стороны однопартийцев самого Виталия Милонова, будем надеться на то, что автор законопроекта повременит с его повторным внесением и проведёт широкие консультации с профессиональным сообществом, после чего определится, нужна ли вообще такая инициатива", — подчеркнул Левин.

Он добавил, что сфера интернета коренным образом отличается от традиционной сферы интересов Милонова и требует учета социальной роли и темпов развития новых технологий. "В связи с чем к любым ограничениям необходимо подходить предельно внимательно и осторожно, проработав все возможные риски и угрозы", — заключил глава комитета.