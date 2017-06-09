TI отказалась удалять с сайта информацию о донецкой квартире Поклонской

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Transparency International Russia не сомневается в подлинности документов, на основе которых был сделан вывод о том, что квартира в Донецке принадлежит депутату Госдумы Наталье Поклонской, и не намерена удалять эту информацию с сайта, заявил РИА Новости руководитель пиар-отдела организации Глеб Гавриш.

Ранее Transparency International сообщила о том, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру в Донецке, в подтверждение этой информации организация привела данные из госреестра прав на недвижимое имущество Украины. В пятницу Поклонская заявила, что приписываемой ей квартирой в Донецке владеет другая женщина, и подставила под сомнение подлинность документов Transparency International.

"Видели, да. Нет, извиняться мы не будем. Во-первых, мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы, это первое. Второе, тот документ, который использован в нашем расследовании, это выписка из украинского госреестра прав на недвижимое имущество, соответственно, получена эта выписка была примерно неделю назад, может быть, чуть-чуть больше, не помню точно. Соответственно, любой желающий украинский гражданин может проверить эту информацию, запросив выписку из реестра точно так же, как это было сделано", — сказала Гавриш РИА Новости в пятницу.

На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответил: "Я не могу говорить, что кто-то виноват, и не могу утверждать, что это ошибка". Собеседник агентства также отметил, что в Transparency International не уверены в достоверности документов, опубликованных Поклонской. "У нас нет поводов думать иначе пока. Мы не знаем, что за документы выложила госпожа Поклонская… Мы точно не занимаемся подделкой документов", — пояснил Гавриш.

В связи с этим организация, по его словам, не планирует удалять информацию о депутате. "У нас нет для этого причин пока", — подытожил Гавриш.

Организация Transparency International выяснила, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняла, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет. Ранее Поклонская сообщила, что у нее "нет и не может быть" незадекларированной квартиры в Донецке.

Поклонская на своей странице в Facebook написала, что хозяйкой данной квартиры площадью 29,9 квадратных метра на улице Римского-Корсакова является "Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения", которая "отказалась передать ключи новым "владельцам", однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность". Согласно данным на сайте Госдумы РФ, депутат Поклонская родилась в 1980 году.