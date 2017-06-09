Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании мессенджеров.

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, законопроект включен в приоритетный порядок работы ГД и может быть рассмотрен в первом чтении 14 июня.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.