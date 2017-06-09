В Москве в День России пройдут более 150 мероприятий

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В рамках празднования Дня России с 10 по 12 июня в культурных центрах, музеях и парках столицы состоится более 150 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии в пятницу.
8%Пойду на праздничные мероприятия
1.2%Побегу марафон
25.5%Поеду на дачу
41.6%Займусь домашними делами
3.2%Отдохну за границей
20.5%Буду работать
Центральным мероприятием празднования Дня России станет концерт на Красной площади с участием ведущих музыкальных исполнителей, который начнется в 17.30 и закончится в 22.00. После его окончания гостей мероприятия ждет праздничный фейерверк.
Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан в дни празднований будут свыше 8,7 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, следует из материалов совещания.