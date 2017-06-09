В Москве в День России пройдут более 150 мероприятий

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В рамках празднования Дня России с 10 по 12 июня в культурных центрах, музеях и парках столицы состоится более 150 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии в пятницу.

Как доложил в ходе совещания столичного правительства заммэра Леонид Печатников, наиболее крупные мероприятия в столице пройдут 12 июня, в их числе гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в Парке Победы на Поклонной горе, который пройдет с 18.00 до 22.00, музыкальный фестиваль "Россия" в музее-заповеднике "Коломенское" с 12.00 до 20.00, культурно-развлекательная программа с экспозицией Государственной Третьяковской галереи "Искусство XX века" на Триумфальной площади в рамках фестиваля "Черешневый лес".

Центральным мероприятием празднования Дня России станет концерт на Красной площади с участием ведущих музыкальных исполнителей, который начнется в 17.30 и закончится в 22.00. После его окончания гостей мероприятия ждет праздничный фейерверк.

Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан в дни празднований будут свыше 8,7 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, следует из материалов совещания.