Медведев рассказал о сроках сдачи первой очереди ЦКАД

ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 9 июн — РИА Новости. Первая очередь Центральной кольцевой автодороги, строящейся в Московской области, должна быть сдана не позднее 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по строительству ЦКАД.

"Из-за того, что в кое в чем изменились инвестиционные условия, период поиска частных соинвесторов шел несколько медленнее, чем планировалось, поэтому срок окончания строительства первой очереди в обновленном плане продлен до 2019 года. Но это финальный срок — коллеги меня заверили, что он является реалистичным и все будет сделано в этот период", — сказал премьер.

Глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах доложил Медведеву, что строительство первой очереди ЦКАД будет завершено к концу 2019 года. Первая очередь проекта представляет собой кольцевую дорогу, разделенную на четыре участка (пусковых комплекса) в районе существующего Малого бетонного кольца. По словам Кельбаха, два из этих участков ЦКАД финансируются на основе государственно-частных концессионных соглашений с соотношением финансирования 52% бюджетных средств на 48% средств из внебюджетных источников.

"Срок окончания (строительства) двух секций — декабрь 2018 года, двух (других) секций — декабрь 2019 года", — рассказал Кельбах, демонстрируя Медведеву карту строящейся дороги вокруг Москвы. "А полное окончание работ?" — уточнил премьер. "Декабрь 2019 года", — подтвердил глава "Автодора".

Строительство ЦКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, реализуемых госкомпанией "Автодор". После завершения строительства ЦКАД станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона, освободив городские вылетные магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в апреле заявлял, что рассчитывает на сдачу первых участков ЦКАД уже в этом году и введение с эксплуатацию всех 334 километров автодороги к концу 2019 года.