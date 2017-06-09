Первый канал приобрел права на показ фильма Стоуна о Путине

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Первый канал подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня.

"Подтверждаем приобретение прав", — сказали РИА Новости в пресс-службе Первого канала. При этом дату выхода в эфир на канале не сообщили.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера ленты прошла осенью 2016 года.