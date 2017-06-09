Список домов под реновацию сформируют после принятия закона, заявили в ГД

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Список домов, подпадающих под реновацию жилого фонда Москвы, будет окончательно сформирован после принятия соответствующего закона и подписания его президентом, далее вступить в программу можно будет только через групповое обращение к властям Москвы, рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников о поправках ко второму чтению проекта.

Госдума 6 июня провела парламентские слушания, на которых, помимо официальных лиц и депутатов, в зал пленарных заседаний были приглашены около 300 москвичей, чьи дома попадают в программу реновации. По итогам слушаний была создана рабочая группа, после заседаний которой москвичами был предложен ряд инициатив, которые депутаты оформили в виде поправок для принятия ко второму чтению проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности внесения в проект поправки, ограничивающей вхождение домов в программу с момента вступления закона в силу, чтобы "снять опасения" тех, кто беспокоится, что "их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию".

"Речь в поправке идет о том, что после того, как будет принят закон, проводится черта под перечнем тех домов, которые попадают в программу реновации. И никакой другой дом, который на этот момент не попадает в программу, не должен будет подлежать реновации", — заявил Мельников.

Депутат пояснил, что если жители какого-то другого дома захотят уже после этого попасть в программу реновации и проголосуют за это, "то пусть Москва собирает блок этих домов, отдельные дома не будут рассматриваться, и раз в год мы будем их рассматривать и включать в реновацию".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также подчеркнул, что список домов, входящих в программу реновации, утвердится не после объявления окончания голосования за вхождение, а после принятия закона Думой и подписания его президентом РФ.

"Дома, которые не хотят участвовать в программе, смогут выйти из нее до момента передачи первой квартиры", — также пояснил Толстой.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.