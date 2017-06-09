На прямую линию с Путиным поступило более 500 тысяч вопросов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На прямую линию с Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 июня, поступило более 500 тысяч вопросов, 350 тысяч из них — по телефону; наиболее популярными стали социальные вопросы, но есть и интересующиеся сотрудничеством с инопланетянами, сообщает телеканал "Россия 24".

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы в прямом эфире.

По данным телеканала, поступило порядка 100 тысяч смс- и ммс-сообщений, около 50 тысяч письменных обращений и несколько тысяч видеообращений.

Самой популярной является социальная тема, но не обходится и без забавных вопросов. В частности, на горячую линию поступил вопрос о том, как инопланетяне влияют на политику государства.