Собянин допустил возможность ограничения роста реновационного списка

Мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ по реновации жилья в Москве. Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ по реновации жилья в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности внесения в проект о реновации в Москве поправки, ограничивающей вхождение домов в программу с момента вступления закона в силу.

Собянин в своем сообщении в соцсети "ВКонтакте" отметил, что голосование по программе реновации подходит к концу, и круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен.

"Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", — написал мэр.