Как отметить День России в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На празднования Дня России москвичей ждет обширная культурная и спортивная программа. О том, куда пойти, и как провести праздничный день с пользой — в материале РИА Новости.
Сокольники
8.2%Пойду на праздничные мероприятия
1.3%Побегу марафон
25%Поеду на дачу
41.4%Займусь домашними делами
3.3%Отдохну за границей
20.8%Буду работать
После тренировки и до 21:00 — концерт "Наши в городе" с участием молодых музыкантов. Хедлайнер события — рок-группа 7Б, известная, в частности, благодаря песне "Молодые ветра".
Будет на что посмотреть и на Фонтанной площади: там с 13:00 до 21:00 пройдет еще один концерт, запланирована также встреча гостей парка с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.
С 11 до 20 часов на эстраде "Ротонда" будет проходить III Московский фестиваль современной литературы. Среди гостей мероприятия — видеоблогер Николай Соболев, собравший в рекордный срок более 3 миллионов подписчиков на Youtube. Он представит свою недавно вышедшую книгу "Путь к успеху".
Красная Пресня
В парке "Красная Пресня" будут учить правильно запускать воздушных змеев и конструировать самолеты, пройдет лекция об истории российского флага.
Пушкинская площадь
Фестивальный городок "Многонациональная Россия" заработает на площади с 12 часов. Будут представлены шатры "Страна мультфильмов" (мультики о разных городах и народах"), интерактивная "Страна ремесел" — кузница с молотом и наковальней, свои двери также откроет кукольная мастерская "Страна кукол". Вниманию посетителей также представят экспозицию "Страна в деталях", демонстрирующую разнообразие всех 85 регионов России.
В 14:00 начнется большой концерт с участием национальных коллективов и исполнителей. Вести мероприятие будут актриса Яна Поплавская и певец Зариф Норов. В роли организаторов фестиваля выступило Федеральное агентство по делам национальностей.
Тверская улица, Театральный проезд и Триумфальная площадь
В Театральном проезде в то же время пройдет специальная конная программа. Главные номера — выступления команды Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России".
Поклонная гора
На Поклонной горе бесплатно откроет свои двери Центральный музей Великой Отечественной войны. В День России любой желающий сможет побывать в диорамах, посетить экспозиции и выставки, а также открытые площадки вооружений и военной техники.
Главным событием станет патриотический флешмоб "Символы России". Сотни студентов, школьников, членом молодежных и общественных организаций развернут флаг Российской Федерации и исполнят гимн под аккомпанемент духового оркестра.