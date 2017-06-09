Как отметить День России в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На празднования Дня России москвичей ждет обширная культурная и спортивная программа. О том, куда пойти, и как провести праздничный день с пользой — в материале РИА Новости.

Сокольники

В парке "Сокольники" 12 июня пройдут четыре масштабных мероприятия. В 12.00 на Фестивальной площади стартует "Большая тренировка" телеканала "МАТЧ-ТВ", на которой выступит титулованный российский мотоэкстремал Марат Канкадзе. Любители футбола, в особенности болельщики московского "Спартака" смогут посмотреть на кубок Российской футбольной премьер-лиги, который красно-белые в этом году завоевали впервые за 16 лет.

После тренировки и до 21:00 — концерт "Наши в городе" с участием молодых музыкантов. Хедлайнер события — рок-группа 7Б, известная, в частности, благодаря песне "Молодые ветра".

Будет на что посмотреть и на Фонтанной площади: там с 13:00 до 21:00 пройдет еще один концерт, запланирована также встреча гостей парка с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

С 11 до 20 часов на эстраде "Ротонда" будет проходить III Московский фестиваль современной литературы. Среди гостей мероприятия — видеоблогер Николай Соболев, собравший в рекордный срок более 3 миллионов подписчиков на Youtube. Он представит свою недавно вышедшую книгу "Путь к успеху".

Красная Пресня

В парке "Красная Пресня" будут учить правильно запускать воздушных змеев и конструировать самолеты, пройдет лекция об истории российского флага.

С двух часов будет проходить концерт "Русского радио". Мероприятие проведут авторы утреннего шоу "Русские перцы" и телерадиоведущий Дмитрий Оленин. Среди выступающих — Сати Казанова, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.Пушкинская площадь

Фестивальный городок "Многонациональная Россия" заработает на площади с 12 часов. Будут представлены шатры "Страна мультфильмов" (мультики о разных городах и народах"), интерактивная "Страна ремесел" — кузница с молотом и наковальней, свои двери также откроет кукольная мастерская "Страна кукол". Вниманию посетителей также представят экспозицию "Страна в деталях", демонстрирующую разнообразие всех 85 регионов России.

В 14:00 начнется большой концерт с участием национальных коллективов и исполнителей. Вести мероприятие будут актриса Яна Поплавская и певец Зариф Норов. В роли организаторов фестиваля выступило Федеральное агентство по делам национальностей.

Тверская улица, Театральный проезд и Триумфальная площадь

С 12 до 20 часов на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на Охотном ряду пройдет масштабный праздник "День истории России". Площадку разделят на 17 тематических зон. Так, на территории "Дъяковской культуры" покажут работы ткачей, гончаров и ювелиров, в зоне "Русь и соседи" — доспехи русских войск, а на площадке "СССР в 30-е годы" можно будет сыграть в настольные игры, послушать песни под гитару, посмотреть на парад физкультурников и выставку ретроавтомобилей. В пространстве, посвященном Великой Отечественной войне пройдут курсы пулеметчиков, медсестер и бойцов ПВО.

В Театральном проезде в то же время пройдет специальная конная программа. Главные номера — выступления команды Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России".

Поклонная гора

Любители искусства наверняка захотят пойти на Триумфальную площадь — там пройдет экспозиция Третьяковской галереи "Искусство ХХ века" и фестиваль "Черешневый лес".

На Поклонной горе бесплатно откроет свои двери Центральный музей Великой Отечественной войны. В День России любой желающий сможет побывать в диорамах, посетить экспозиции и выставки, а также открытые площадки вооружений и военной техники.

Главным событием станет патриотический флешмоб "Символы России". Сотни студентов, школьников, членом молодежных и общественных организаций развернут флаг Российской Федерации и исполнят гимн под аккомпанемент духового оркестра.