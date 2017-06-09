Дальнобойщики организуют флешмоб, чтобы обратить внимание на качество дорог

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Движение автомобилистов "12 тонн" организовывает флешмоб, чтобы обратить внимание Минтранса на плохое качество дорожных покрытий в России, сообщает организация.

Мероприятие запланировано на выходные — 10 и 11 июня.

"Цель мероприятия: в очередной раз донести до сведения Минтранса позицию водителей. Ведомство наконец-то должно обратить внимание на качество дорожных покрытий и взять на себя ответственность за ситуацию на дорогах", — говорится в сообщении.

Как сообщает организация, в акции будет задействовано подрастающее поколение: "Дети наденут каски и осмотрят дорожное покрытие на предмет повреждений. Затем, используя игрушечную технику, они показательно залатают ямы, засыпая песком выбоины и трещины в асфальте. Тем временем взрослые соберут подписи и подготовят письмо в Минтранс с требованием отремонтировать трассы и обратить внимание на проблему безопасности на дорогах".

Как отмечается, флешмоб "Как дети ремонтируют дороги" пройдет во многих городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Казани, Иркутске.