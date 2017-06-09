На Красной площади в День России дадут свыше 500 салютных залпов

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Порядка 500 залпов раздадутся с Красной площади в честь Дня России 12 июня в 22.00, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В честь Дня России 12 июня на Красной площади состоится праздничный концерт, который начнется в 17.00.

"Завершится программа примерно в 22.00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. В небо взмоет 500 разноцветных залпов. Фейерверк продлится пять минут", — сообщается на портале в пятницу.

Попасть на концерт на главной площади страны можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что в праздновании участие примут более 30 тысяч человек.