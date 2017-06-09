В Крыму мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

Вид с башни Еникальского маяка на Керченский пролив. Архивное фото

Вид с башни Еникальского маяка на Керченский пролив. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. В акватории Керченского пролива обнаружен мужчина, обвязанный пластиковыми бутылями, который хотел вплавь добраться до берегов Кубани, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Мужчина намеревался добраться вплавь до Краснодарского края. Инцидент произошел 5 июня.

"В акватории Керченского пролива лоцманский катер "Алмаз" на расстоянии одной мили от берега обнаружил мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями. Члены судокоманды подняли пловца на борт и доставили на берег", — говорится в сообщении.

В ходе опроса спасенный гражданин назвался "Иваном", свой поступок объяснил желанием "познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк".

"В дальнейшем выяснилось, что мужчина не имеет при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Ко всему прочему страдает потерей памяти и не в состоянии сообщить пограничникам хоть какую-нибудь информацию о себе", — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение Керчи для проведения комплексной диагностики после длительного пребывания в воде.

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