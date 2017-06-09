В Кремле прокомментировали идею о смертной казни для террористов

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. В Кремле незнакомы с предложением депутата Госдумы ввести смертную казнь для террористов, однако позиция президента по этой теме известна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее предложил дать судам право приговаривать террористов к смертной казни с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на высшую меру наказания. Он сообщил, что намерен обсудить свою идею с экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами, отметив, что сторонники такого предложения есть и, по мнению главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться как высшая мера наказания.

"Нет, не слышал. Это инициатива депутатов, поэтому.. Мы не знаем, что это за инициатива", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относится Кремль к этой инициативе.

"Позиция президента хорошо известна, неоднократно говорил он", — добавил пресс-секретарь.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.