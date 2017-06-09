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Общество

В День России москвичей ждут бесплатные экскурсии и фейерверк

09:4409.06.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПразднование Дня России. Архивное фотоПразднование Дня России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В День России, 12 июня, москвичи смогут попасть на открытие музея сословий в картинной галерее Ильи Глазунова, поучаствовать в бесплатных экскурсиях и пешеходных прогулках, а также насладиться фейерверком на Красной площади, сообщает сайт mos.ru.

В новом здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13, строение 2) состоится открытие музея сословий. 12 июня вход свободный.

Чтобы попасть в музей, нужно записаться на бесплатную обзорную экскурсию по телефону: 8 (495) 691-93-78. Они проходят каждый час с 11:30 до 17:30.

Посетители музея смогут познакомиться с особенностями культуры и укладом жизни сословий России: дворян, духовенства, крестьянства и купечества.

На первом этаже можно будет увидеть экспозицию о культуре дворянства XVIII — начала XX века. Второй этаж посвящен искусству православной России. Здесь зрители увидят произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, а также кресты и складни.

На третьем этаже музея сословий посетители увидят, как жили на Руси крестьяне. Экскурсантам покажут убранство избы с ларцами и сундуками, расскажут, как расписывали сани, а также познакомят с историей народного костюма. Посетители узнают, что жители каждой губернии России — от Архангельской и Вологодской до Курской и Воронежской — имели свои наряды. В экспозиции представлена традиционная одежда из более чем 20 губерний.

В музее-усадьбе "Царицыно" в честь Дня России проведут две бесплатные экскурсии.

11 июня с 14:00 до 14:45 состоится экскурсия "Екатерина II. Золотой век Российской империи". Гостям покажут выставку, которая проходит в Большом дворце, а также расскажут о Екатерине II и ее восхождении на престол. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей правления императрицы, ее реформами, а также событиями внутренней и внешней политики.

12 июня с 13:00 до 13:45 в "Царицыне" пройдет тематическая экскурсия "Усадебный парк — символ России". Участников проведут по территории исторического пейзажного парка и расскажут историю его создания. Посетителям покажут значимые парковые сооружения периода классицизма, например павильон с говорящим названием "Миловида", откуда открывается живописный вид на залив Верхнего Царицынского пруда и беседку "Золотой сноп" на южной границе парка.

Сбор участников экскурсий — внутри Большого дворца, у главного входа рядом с кассами. Предварительная запись не требуется.

12 июня в 11:00 в Московском доме национальностей пройдет бесплатная экскурсия "Православные храмы Замоскворечья". Участникам расскажут о восьми храмах, которые расположены в этом районе столицы, а также о том, что здесь издавна благополучно уживались друг с другом представители разных вероисповеданий и национальностей.

Прогулка начнется на улице Большая Полянка, на которой расположен храм Григория Неокесарийского в Дербицах, а недалеко от него — храм Успения Богородицы в Казачьей Слободе. Далее участники экскурсии посетят старинный район Толмачи, увидят храмы на Большой Ордынке и Пятницкой улице. Завершится маршрут в бывшей Овчинной слободе.

Сбор участников экскурсии — у выхода со станции метро "Полянка". Записаться на прогулку можно на сайте Московского дома национальностей.

В музее "Садовое кольцо" в День России с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 пройдут бесплатные обзорные экскурсии, посвященные истории Мещанского района — одного из самых древних в Москве. Посетителям расскажут о развитии района со времен удельных князей до наших дней. Предварительная запись не требуется.

Посетителей Московского зоопарка 12 июня ждут бесплатная экскурсия и праздничный концерт.

В 14:00 у главного входа начнется пешеходная прогулка, во время которой гости смогут познакомиться с животными, обитающими на территории России в разных климатических зонах. Продолжительность экскурсии — около часа. Записаться на нее нужно заранее. Это можно сделать 9 июня с 12:00 до 14:00 по телефону: 8 (499) 252-29-51.

В 15:00 на старой территории зоопарка, рядом с Большим прудом, на летней эстраде состоится бесплатный концерт "Карнавал животных". На нем посетители смогут услышать отрывки из одноименной сюиты Камиля Сен-Санса и другие классические произведения. Также в концерте примет участие детский духовой оркестр.

В конце программы гостям расскажут о традиционных духовых инструментах и проведут бесплатный мастер-класс.

Для посетителей Московского зоопарка вход на концерт свободный, предварительная запись не требуется.

На Красной площади 12 июня состоится праздничный концерт, который начнется в 17:00. Попасть на мероприятие можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что концерт посетят порядка 30 тысяч человек.

Завершится программа примерно в 22:00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой.

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