Российские пограничники оштрафовали эстонских рабочих, убиравших территорию

ТАЛЛИН, 9 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Российские пограничники задержали двух рабочих предприятия, занимающегося работами по расчистке приграничной территории, им пришлось заплатить штраф, сообщил в пятницу эстонский департамент полиции и погранохраны (ДПП).

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в районе так называемого "Саатсеского сапога". Это участок российской территории площадью 115,5 гектара, по которому проходит эстонская автомобильная дорога. Останавливаться там запрещено.

Как сообщили в департаменте, рабочие предприятия, занимающегося расчисткой приграничной территории от кустарника и деревьев, ехали на автомобиле, руководствуясь картой в мобильном приложении, не заметили предупреждающий о запрете остановки знак и решили остановиться, чтобы определить свой дальнейший маршрут. К автомобилю подошли патрулировавшие в этой местности российские пограничники, которые задержали мужчин для проверки и доставили их на погранзаставу, сообщив об этом эстонской стороне.

В четверг прошла встреча пограничников Эстонии и РФ для выяснения обстоятельств. Обе стороны подтвердили, что в "Саатсеском сапоге" имело место нарушение. Погранохрана РФ назначила мужчинам в качестве наказания денежный штраф в размере 2 тысячи рублей, после чего они вернулись в Эстонию.

Руководитель пограничного кордона Саатсе Лыунаской префектуры ДПП Арви Суви отметил, что рабочие были заранее проинформированы о требованиях к передвижению на прилегающей к границе территории.

"В прошлом году мы установили в этом районе дополнительные предупреждающие знаки, чтобы предупредить возможные нарушения, которые совершаются из-за невнимательности и по незнанию, и повысить информированность людей о действующем требовании. Мы советуем людям, передвигающимся в данной местности, быть очень внимательными и заранее выяснить при помощи местных пограничников или точной карты Земельного департамента, где проходит граница", — цитирует департамент слова Суви.

Он также подчеркнул, что карты мобильных приложений не всегда дают точную картину о расположении границы, что грозит возможным нарушением пограничного режима.