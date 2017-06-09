В Москву на выходные вернется дождливая погода

Мужчина на Лужковом мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

Мужчина на Лужковом мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жителей столичного региона в выходные ожидает достаточно комфортная погода, хотя могут пройти кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня Москва будет находиться в области повышенного атмосферного давления, благодаря чему обойдётся без существенных осадков. Однако из-за близости фронтальной системы ожидается постепенное натекание облаков, что ограничит приток солнечного тепла и столбики термометров немного не дотянутся до нормы июня", — отметил специалист центра.

По данным "Фобоса", в пятницу облачно с прояснениями без существенных осадков, восточный ветер 3-8 метров в секунду. В Москве +18… +20 градусов, по области от 16 до 21 градуса тепла. На западе и юге области пройдут кратковременные дожди. В субботу ситуация обусловится высотным циклоном, в такой обстановке в небе будут тесниться плотные дождевые облака, а температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже свой климатической нормы. Облачно, ночью с прояснениями, днем кратковременные дожди, северо-восточный и восточный ветер 4-9 метров в секунду, ночью +10… +12 градусов, днем 17-19 градусов выше ноля.

"В воскресенье погода будет неустойчивой, но станет теплее, поскольку солнце будет чаще из облаков выглядывать, но пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью 9-11 градусов тепла, днем +20… +22 градуса", — отметили в погодном центре.

С наступлением следующей недели все вернется строго в июньские показатели, антициклон с запада очистит небо от облаков, поэтому столице ожидает комфортная погода, а воздух днем прогреется до +25 градусов.

Прогноз погоды>>