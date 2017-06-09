ВЦИОМ выяснил, что россияне стали нетерпимее к проявлениям "непатриотизма"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россияне стали нетерпимее к публичному проявлению "непатриотизма", также ожесточилось их отношение к взяточникам, свидетельствуют результаты опроса, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Народные критерии патриотизма

По данным социологов, россияне стали с большей терпимостью относиться к тем или иным связям соотечественников с зарубежьем. Так, если в 2014 году граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными называться патриотами 68% опрошенных, то в этом году – 52%. Наличие второго гражданства, по мнению 61%, также не является непатриотичным (три года назад с этим соглашались чуть менее половины). Аналогично в лучшую сторону изменилось отношение к людям, вступающим в брак с иностранцами, работающим в иностранных компаниях.

В целом, социологи пришли к выводу, что за годы, прошедшие с момента возвращения Крыма, подъем патриотических настроений в обществе несколько ослаб — россияне стали более толерантны к ряду поступков, которые номинально могут свидетельствовать о нелюбви к Родине.

Тем не менее, по-прежнему более половины наших сограждан отказывают в праве называться патриотом людям, которые не чувствуют любви к родной стране (так считают 77%), не знают государственной символики России (61%). К проявлениям непатриотичного поведения причисляют также уклонение от службы в армии (более двух третей), работу в некоммерческой фирме, причисленной к категории "иностранных агентов" (чуть более половины).

По мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, данные опроса фиксируют важную тенденцию, а именно "сохранение восприятия патриотизма как ответственности перед государством". Параллельно с этим, добавил он, усиливается толерантность к тому, что считается пространством личного выбора — как в части повседневной жизни, так и в выражении своей личной позиции по различным вопросам.

"Если попытаться определить образ патриота, формирующийся в массовом сознании, то это человек, который следует правилам, установленным государством — но если таких правил нет, то он свободен сам выбирать, как действовать. Такой образ – "свободного патриота" — пока не стал общераспространенным, но он, очевидно, усиливается", — сказал Мамонов.

Публичное проявление "непатриотизма"

В то же время социологи отмечают, что явное проявление непатриотичного поведения стали осуждать сильнее. Так, такое проявление осуждают 47% опрошенных, при этом некоторые предлагают даже ввести за это уголовное наказание. Однако почти столько же респондентов (48%) не видит в этом предмета для порицания, причем доля сторонников этой позиции выросла — с 37% в 2014 году до 52% в текущем году.

В то же время, исключение участники опроса делают для своих кумиров из среды культуры, шоу-бизнеса — их непатриотичные выпады в большинстве своем (60%) россияне готовы критиковать (46% — в частных беседах, 14% — публично). К высказываниям, идущим вразрез с официальной позицией государства, относятся мягче: чуть более трети респондентов считают их предосудительными, тогда как 52% — называют личным делом каждого.

Жестче стали относиться и к взяточникам, причем и к тем, кто получает "на лапу", и кто дает взятку. Доля тех, кто уверен, что такие люди не могу быть патриотами, увеличилась за три года с 66% до 77%.

Опрос (телефонное интервью) проводился 3-4 июня среди 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.