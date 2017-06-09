На российской границе усилили санитарный контроль из-за лихорадки Эбола

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу ведется в усиленном режиме из-за нового случая с подозрением на лихорадку Эбола в Конго, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство сообщает, что по данным Всемирной организации здравоохранения на севере Конго отмечен новый случай с подозрением на лихорадку Эбола. В настоящее время зарегистрировано пять подтвержденных, три вероятных и один подозреваемый случай заболевания. Четыре закончились летальным исходом.

"В Российской Федерации санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется в усиленном режиме. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Конго идет медицинское наблюдение за 15 контактными лицами. Национальные органы здравоохранения принимают меры по локализации вспышки заболевания и отслеживанию контактов.