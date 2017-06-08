Кувшинников рассказал о росте турпотока в северо-западные регионы России

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Благодаря введению в 11 регионах Северо-Западного федерального округа туристического проекта "Серебряное ожерелье России" турпоток туда вырос на 15-20%, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Выступая на Втором Форуме социальных инноваций регионов, Кувшинников рассказал, что по аналогии с Золотым кольцом России два года назад в 11 регионах Северо-Западного федерального округа запущен туристический проект "Серебряное ожерелье России". По данным Кувшинникова, с проектом работают сто туроператоров, включая крупных европейских, туристам предлагают 400 уникальных маршрутов.

"Мы видим, что на 15-20% прирастает въездной туризм в регионы северо-запада (России) благодаря тому, что мы запустили этот уникальный проект. "Серебряное ожерелье России" станет визитной карточкой нашей страны", — сказал Кувшинников.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране.

Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам работы форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами исполнительной власти социальной политики государства.

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