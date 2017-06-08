Власти Архангельской области рассказали о развитии социального кластера

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Социальный кластер Архангельской области, ориентированный на помощь инвалидам, планируют развивать с точки зрения обеспечения доступа негосударственных организаций в социальную сферу, развития сети предприятий по изготовлению протезов, цифровизации и других направлений, сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

Выступая на втором Форуме социальных инноваций регионов, Орлов рассказал, что в Архангельской области 92 тысячи человек — инвалиды. По его словам, в регионе 54 организации социального обслуживания, в том числе 12 негосударственных, спектр услуг которых включает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уход за пожилыми людьми, работу с детьми-аутистами.

"Такая комплексная система помогает поддерживать не просто уровень социальной помощи, но и расширять спектр услуг, опираясь на эту конструкцию. При формировании системы мы уже сегодня в новых условиях подходим к ней не только с точки зрения решения задачи, как правильно потратить ресурсы бюджета на эти цели, но мы сегодня предъявляем ряд программных требований по развитию конкуренции, стратегии инвестиционной деятельности в Архангельской области и в рамках обеспечения доступа негосударственных организаций в социальную сферу", — сказал Орлов.

Он сообщил, что в 2015 году в Архангельской области при поддержке Агентства стратегических инициатив был создан социальный кластер с участием образовательных и научных организаций, региональных институтов социальной помощи, медицинских и общественных организаций, малых и средних предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. По его словам, эффект не замедлил сказаться: по ряду направлений есть прорывы, включая применение экзоскелета, разработку на базе Северного государственного медицинского университета целого комплекса научных решений. Ряд вспомогательного оборудования и приспособлений для инвалидов теперь изготавливается на предприятиях Архангельской области.

"Совместная деятельность региональных органов власти и участников социального кластера позволяет внедрять альтернативные механизмы обеспечения людей с инвалидностью всеми техническими средствами. Мы эту работу будем продолжать, настраивая еще и систему оказания помощи в социальных учреждениях. Кроме того, в рамках кластера мы разрабатываем и реализуем проекты, связанные с цифровизацией этой деятельности", — сказал Орлов.

Он добавил, что планируется дальнейшее развитие такого направления кластера, как подключение к предоставлению социальных услуг большего числа негосударственных организаций. Архангельская область даже вошла в число пилотных регионов по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделенным на предоставление социальных услуг населению.

Второй Форум социальных инноваций регионов проходит 8-9 июня в подмосковном Красногорске. Цель форума — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране. Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам работы форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами исполнительной власти социальной политики государства.

Другие новости региона читайте здесь